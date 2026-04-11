Собака покусала подростка в Тасеево: суд взыскал с муниципалитета 15 тысяч рублей

Прокуратура в Красноярском крае провела проверку по факту нападения бродячей собаки на несовершеннолетнего жителя села Тасеево. Осенью 2025 года животное.

Прокуратура в Красноярском крае провела проверку по факту нападения бродячей собаки на несовершеннолетнего жителя села Тасеево. Осенью 2025 года животное вцепилось в ногу, потом в спину 15-летнего подростка. Мальчик получил и физические, и психологические травмы. Надзорное ведомство выяснило, что администрация Дзержинско-Тасеевского округа заключила контракт на отлов безнадзорных собак. За год с улиц было изъято 40 животных. Тем не менее меры оказались недостаточными: инциденты с нападением на людей продолжались. Ответственность за безопасность граждан законодательство возлагает на муниципалитет. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего подростка. Судья требования надзорного ведомства удовлетворил: с муниципального образования взыскано 15 тысяч рублей. Прокуратура держит на контроле фактическое исполнение судебного решения, а также требует от местных властей активизировать работу по отлову бродячих животных для предотвращения подобных случаев в будущем.