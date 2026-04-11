Десять нижегородских отделений «Почты России» отремонтируют в 2026 году

Источник: Живем в Нижнем

10 почтовых отделений модернизируют на территории Нижегородской области в 2026 году. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Ремонт будет оплачен за счет средств, сэкономленных почтой благодаря льготе по налогу на имущество. «Почту России» полностью освободили от этого платежа.

В этом году будут модернизированы отделения почты в Вадском и Уренском округах, а также в Кстовском, Приокском, Сормовском, Автозаводском, Советском и Канавинском районах областного центра. В каждом из них проведут капремонт.

В 2025 году привели в порядок отделения в нескольких муниципалитетах Нижегородской области. В сельских филиалах почты модернизировали помещения и расширили перечень доступных услуг.

Напомним, 45 участков дорог к медучреждениям отремонтируют в Нижегородской области. Работы проведут в 23 муниципалитетах региона.