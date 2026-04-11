Два театра Башкирии получат новое оборудование более чем на 20 млн рублей. Финансирование в рамках нацпроекта «Семья» в этом году получат Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури и Уфимский государственный татарский театр «Нур». Их оснастят современной техникой, сообщил замминистра культуры республики Ринат Гайсин.
Напомним, в прошлом году 21 млн рублей было выделено на техоснащение Башкирского театра оперы и балета. На эти средства приобрели световое и звуковое оборудование, а также платформу для маломобильных зрителей.
В Минкульте отмечают, что в театрах республики в 2025 году состоялось 4178 спектаклей, которые посетили более 1 млн зрителей, а также 2515 концертов с аудиторией свыше 500 тысяч человек.