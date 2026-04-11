Что происходит на Минском море, где идет большой ремонт и стал ниже уровень воды

Стала известна ситуация на Минском море, где из-за ремонта снизился уровень воды.

Источник: скриншот видео телеканала ОНТ

В настоящее время на Заславском водохранилище, которое часто называют Минским морем, проводится ремонт гидроузла. Помимо этого, осуществляется обновление водосброс-плотины, модернизируют здание ГЭС.

Как сообщает ОНТ, во время плановых обследований появились вопросы к состоянию железобетонных поверхностей и береговых укреплений. Чтобы выполнить все работы, уровень воды на участке опустили почти до нуля. Закрыт и один из подходов к воде, речь идет об участке от железнодорожной станции «Минское море» непосредственно до береговой линии.

В настоящее время работы по ремонту гидроузла — в активной фазе. Проход через дамбу к пляжам Заславского водохранилища планируют полностью открыть к лету.