Что происходит на Минском море, где идет большой ремонт и стал ниже уровень воды

В настоящее время на Заславском водохранилище, которое часто называют Минским морем, проводится ремонт гидроузла. Помимо этого, осуществляется обновление водосброс-плотины, модернизируют здание ГЭС.
Как сообщает ОНТ, во время плановых обследований появились вопросы к состоянию железобетонных поверхностей и береговых укреплений. Чтобы выполнить все работы, уровень воды на участке опустили почти до нуля. Закрыт и один из подходов к воде, речь идет об участке от железнодорожной станции «Минское море» непосредственно до береговой линии.
В настоящее время работы по ремонту гидроузла — в активной фазе. Проход через дамбу к пляжам Заславского водохранилища планируют полностью открыть к лету.