Что происходит на Минском море, где идет большой ремонт и стал ниже уровень воды

Как сообщает ОНТ, во время плановых обследований появились вопросы к состоянию железобетонных поверхностей и береговых укреплений. Чтобы выполнить все работы, уровень воды на участке опустили почти до нуля. Закрыт и один из подходов к воде, речь идет об участке от железнодорожной станции «Минское море» непосредственно до береговой линии.