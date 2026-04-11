Глава Кубани допустил открытие пляжей Анапы в этом году

В конце марта вице-премьер Виталий Савельев рассказал, что на пляжах Анапы убрано уже более 90% мазута, и допустил открытие купальных зон к 1 июня. По данным Роспотребнадзора, морская вода на пляжах курортного города, которые были загрязнены после аварии танкеров в 2024 году, соответствует гигиеническим нормам.