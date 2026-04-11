Глава Кубани допустил открытие пляжей Анапы в этом году

В этом году пляжи Краснодарского края, вероятнее всего, откроют для отдыхающих, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

Источник: РБК

«Благодаря вашему контролю и, конечно, действиям правительства, правительственной комиссии, которая работала, думаю, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме», — сказал Кондратьев.

Он отметил, что Роспотребнадзор уже разрешил к использованию пострадавшие от выбросов мазута пляжи, на которых заменили песок или насыпали новый слой. Одобрили к использованию также галечные пляжи от Утриша до высокого берега Анапы.

На вопрос Путина, будут ли в этом году все пляжи Краснодарского края открыты, Кондартьев ответил: «Думаю, да».

О том, что восемь галечных пляжей Анапы исключили из зоны ЧС, Кондратьев сообщил 19 марта.

В конце марта вице-премьер Виталий Савельев рассказал, что на пляжах Анапы убрано уже более 90% мазута, и допустил открытие купальных зон к 1 июня. По данным Роспотребнадзора, морская вода на пляжах курортного города, которые были загрязнены после аварии танкеров в 2024 году, соответствует гигиеническим нормам.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше