Глава Кубани допустил открытие пляжей Анапы в этом году

В этом году пляжи Краснодарского края, вероятнее всего, откроют для отдыхающих, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.
«Благодаря вашему контролю и, конечно, действиям правительства, правительственной комиссии, которая работала, думаю, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме», — сказал Кондратьев.
Он отметил, что Роспотребнадзор уже разрешил к использованию пострадавшие от выбросов мазута пляжи, на которых заменили песок или насыпали новый слой. Одобрили к использованию также галечные пляжи от Утриша до высокого берега Анапы.
На вопрос Путина, будут ли в этом году все пляжи Краснодарского края открыты, Кондартьев ответил: «Думаю, да».
О том, что восемь галечных пляжей Анапы исключили из зоны ЧС, Кондратьев сообщил 19 марта.
В конце марта вице-премьер Виталий Савельев рассказал, что на пляжах Анапы убрано уже более 90% мазута, и допустил открытие купальных зон к 1 июня. По данным Роспотребнадзора, морская вода на пляжах курортного города, которые были загрязнены после аварии танкеров в 2024 году, соответствует гигиеническим нормам.
