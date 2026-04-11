В столице Камчатки обновили рентген-кабинет стоматологической поликлиники

Помещение также оснастили современным медоборудованием.

Модернизацию рентген-кабинета Петропавловск-Камчатской городской стоматологической поликлиники провели в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении по национальным проектам и стратегической деятельности администрации главы региона.

В помещении не только провели ремонт, но и установили оборудование. Два новых дентальных аппарата позволят врачам получать четкие снимки при минимальной лучевой нагрузке на пациента.

«Мы не просто освежили стены, а создали комфортные и безопасные условия как для пациентов, так и для персонала. Новые дентальные аппараты позволяют проводить диагностику быстрее и точнее, что важно для качественного лечения», — сказала главный врач городской поликлиники Анна Киселева.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.