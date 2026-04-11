Вымогательство после онлайн знакомства жительница ЕАО потеряла 20 000 ₽

Источник: Комсомольская правда

36 летняя жительница Ленинского района Еврейской автономной области стала жертвой вымогательства. Женщина обратилась в полицию и рассказала о произошедшем, сообщает пресс-служба Прокуратуры по ЕАО. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инцидент начался с онлайн знакомства в социальной сети: потерпевшая несколько месяцев переписывалась с мужчиной и в ходе общения отправила ему видео приватного характера. Позже общение прекратилось, но с того же аккаунта с женщиной связалась другая женщина — она представилась сожительницей прежнего собеседника.

Новая собеседница начала шантажировать заявительницу: угрожала распространением компрометирующего видео, если не получит денежное вознаграждение. Под давлением угроз потерпевшая на протяжении четырёх месяцев отправляла деньги небольшими суммами. В общей сложности она перевела почти 20 000 рублей.

Осознав, что стала жертвой преступления, женщина обратилась в органы внутренних дел. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Прокуратура контролирует ход расследования.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962 223 38 83.