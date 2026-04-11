В селе Началово в Астраханской области начался ремонт библиотеки

В учреждении оборудуют игровую детскую комнату и музейный уголок.

Капитальный ремонт центральной межпоселковой библиотеки начался в селе Началово в Астраханской области по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации Приволжского муниципального района.

Специалисты приступили к демонтажу полов, крыши и лестницы. Работы идут как внутри помещения, так и снаружи одновременно. Потом предстоит заменить электропроводку, установить лестницу и начать выравнивание стен.

После ремонта в учреждении появятся зоны для чтения и самостоятельной работы с литературой, для отдыха и общения, где будут проходить обучающие мастер-классы. Также в библиотеке оборудуют игровую детскую комнату и музейный уголок. Там планируется проводить образовательные семинары и литературные встречи.

«Библиотека с 70-летней историей обретает новую жизнь. После завершения работ это будет современное пространство, рассчитанное для посетителей всех возрастов. Здесь будет комфортно проводить время всей семьей и использовать как площадку для культурных, образовательных и развивающих мероприятий», — отметила глава Приволжского района Елена Сафронова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.