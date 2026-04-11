Воронежцы услышат праздничный гудок в честь Дня космонавтики

Жители Воронежской области смогут услышать праздничный гудок паровозов 12 апреля. Воскресным утром железнодорожный транспорт отдаст честь космическому первопроходцу. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».
Сигнал поездов прозвучит на всех магистралях страны в 9 часов 7 минут по московскому времени. Именно в этот момент 65 лет назад — 12 апреля 1961 года — космический корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным отправился в историческое путешествие.
Все паровозы, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, подадут продолжительный гудок.
