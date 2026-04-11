12‑летняя девочка погибла под колёсами поезда в Ростовской области

В Ростовской области на станции Лихая произошла трагедия: 12‑летняя девочка погибла на железной дороге. Об этом сообщили в пресс‑службе УТ МВД России по СКФО.
По предварительной версии, смертельную травму ребёнку нанёс отцепной вагон. Правоохранительные органы предполагают, что причиной происшествия стало нарушение правил безопасности на железной дороге. Личность погибшей установлена: она проживала в Каменске‑Шахтинском.
В настоящее время следственные органы выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Напоминаем, что железная дорога является территорией повышенной опасности.
Запрещено:
отвлекаться на гаджеты или использовать наушники вблизи путей (поезд проезжает до 20 метров за секунду, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км);
подниматься на вагоны, опоры и конструкции контактной сети (напряжение свыше 27 000 вольт; опасность возникновения электрической дуги возникает уже в процессе подъёма).