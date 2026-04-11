Замначальника сибирской академии МЧС арестовали по обвинению во взяточничестве

Железногорский городской суд Красноярского края заключил под стражу заместителя начальника Сибирской пожарно-спасательной академии государственной противопожарной службы МЧС России Сергея Сахарова. Он обвиняется в получении через посредника взятки в крупном размере в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в 2021 году замначальника академии, зная, что при закупке товара на сумму до 600 тысяч рублей не требуется проведение конкурентных процедур, заключил с ООО «Промстрой» четыре договора на поставку ученической мебели на общую сумму 2,2 млн рублей, фактически раздробив закупку. В свою очередь фирма при посредничестве знакомой Сахарова заключила с ООО «Сибирь Мебель Сервис» договор на поставку ученической мебели на сумму 1,5 млн рублей.
После поставки товара знакомая замначальника академии получила от неустановленного лица 480 727 рублей. Из них 110 727 рублей она оставила себе, а остальные 370 000 рублей по указанию Сахарова перевела на банковскую карту другой его приятельницы, не осведомленной о преступных намерениях. Последняя передала Сахарову эти деньги, которыми он распорядился по своему усмотрению, утверждает следствие.
«Установив, что Сахаров обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против государственной власти, наказание за которое предусматривает до 12 лет лишения свободы, лично знаком со свидетелями, которые дают в отношении него изобличающие показания, имея заграничный паспорт, приобрел билет на самолет в Таиланд, суд пришел к выводу, что оставаясь на свободе, он может оказать давление на свидетелей, либо под угрозой наказания скрыться, и избрал 9 апреля 2026 года в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
Отметим, сейчас на сайте академии Сахаров не указан в числе заместителей начальника учебного заведения.
