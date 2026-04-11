Замначальника сибирской академии МЧС арестовали по обвинению во взяточничестве

«Установив, что Сахаров обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против государственной власти, наказание за которое предусматривает до 12 лет лишения свободы, лично знаком со свидетелями, которые дают в отношении него изобличающие показания, имея заграничный паспорт, приобрел билет на самолет в Таиланд, суд пришел к выводу, что оставаясь на свободе, он может оказать давление на свидетелей, либо под угрозой наказания скрыться, и избрал 9 апреля 2026 года в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.