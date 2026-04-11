В Санкт-Петербурге отремонтируют дороги к святыням

Дороги к храмам и церквям отремонтируют в Санкт-Петербурге при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
Например, планируется обновить Большой Сампсониевский проспект. Он ведет к Сампсониевскому собору, церкви святых царственных страстотерпцев, храму святой Анны Кашинской и храму-часовне святой Ольги.
Также приведут в порядок Новочеркасский проспект на участке от Перевозного переулка до Гранитной улицы. По нему можно доехать до храма Успения Пресвятой Богородицы. Ремонтные работы затронут и проспект Мечникова, по которому можно добраться до Богословского кладбища, где расположена церковь Иоанна Богослова.
На всех дорогах планируется отремонтировать люки колодцев, заменить бордюры, уложить новый асфальт, обновить тротуары в некоторых местах и нанести разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.