Эррол Маск признался, что мечтает искупаться в Волге

За сутки пребывания в городе отец миллиардера осмотрел местный IT-кампус «Неймарк», погулял по нижегородскому Кремлю, возложил цветы к Вечному огню, а также оценил размер города из окна автомобиля. Увидев место слияния Оки и Волги, он сказал, что ему захотелось потрогать воду и там поплавать, потому что невозможно просто так смотреть и не дотронуться до воды.