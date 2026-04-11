Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эррол Маск признался, что мечтает искупаться в Волге

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апреля, ФедералПресс. Во время поездки по регионам России отцу Илона Маска, предпринимателю Эрролу Маску, вручили виниловые пластинки, а также сувенирную продукцию с хохломой. Об этом сообщило «РИА Новости».

«Я пил русскую водку. Очень крепкая. Нельзя пить много, нужно очень мало… Я не думал, что можно пить так много водки», — прокомемнтировал Маск в беседе с «РИА Новости».

Представители нижегородского Областного кадрового агентства по помощи переселенцам подарили гостю пластинку с песнями советского барда Владимира Высоцкого и раритетную пластинку с произведениями уроженца Нижнего Новгорода, композитора и основателя «Могучей кучки» Милия Балакирева. Также Маску вручили сувениры с хохломой.

Эррол Маск, прибывший в Нижний Новгород, сообщил, что ему очень нравится в России, где все «чувствуют себя расслабленно». Он также назвал водку крепким напитком и признался, что пытается выучить русский алфавит.

За сутки пребывания в городе отец миллиардера осмотрел местный IT-кампус «Неймарк», погулял по нижегородскому Кремлю, возложил цветы к Вечному огню, а также оценил размер города из окна автомобиля. Увидев место слияния Оки и Волги, он сказал, что ему захотелось потрогать воду и там поплавать, потому что невозможно просто так смотреть и не дотронуться до воды.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что отец Маска сказал о российском автопроме.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.

