Эррол Маск признался, что мечтает искупаться в Волге

«Я пил русскую водку. Очень крепкая. Нельзя пить много, нужно очень мало… Я не думал, что можно пить так много водки», — прокомемнтировал Маск в беседе с «РИА Новости».
Представители нижегородского Областного кадрового агентства по помощи переселенцам подарили гостю пластинку с песнями советского барда Владимира Высоцкого и раритетную пластинку с произведениями уроженца Нижнего Новгорода, композитора и основателя «Могучей кучки» Милия Балакирева. Также Маску вручили сувениры с хохломой.
Эррол Маск, прибывший в Нижний Новгород, сообщил, что ему очень нравится в России, где все «чувствуют себя расслабленно». Он также назвал водку крепким напитком и признался, что пытается выучить русский алфавит.
За сутки пребывания в городе отец миллиардера осмотрел местный IT-кампус «Неймарк», погулял по нижегородскому Кремлю, возложил цветы к Вечному огню, а также оценил размер города из окна автомобиля. Увидев место слияния Оки и Волги, он сказал, что ему захотелось потрогать воду и там поплавать, потому что невозможно просто так смотреть и не дотронуться до воды.
Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.