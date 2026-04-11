Меняйло рассказал о состоянии пострадавших при взрыве во Владикавказе

Источник: РБК

В больницах Северной Осетии проходят лечение десять человек, пострадавших при взрыве во Владикавказе, сообщил глава республики Сергей Меняйло со ссылкой на региональный минздрав.

Двое пострадавших находятся в клинической больнице скорой помощи. «Один из них — в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь. Второй пациент также под постоянным наблюдением медиков, его состояние оценивается как стабильное», — рассказал Меняйло.

Еще двое проходят лечение в республиканской клинической больнице. По оценке врачей, их состояние стабильное.

В республиканской детской клинической больнице находятся трое детей. До этого в стационаре проходили лечение двое несовершеннолетних, но накануне в медучреждение обратился еще один ребенок с сотрясением мозга. Угрозы их жизни нет, сообщил глава региона.

10 апреля в складском помещении во Владикавказе произошел взрыв. В здании начался пожар, его площадь достигла 750 кв. м. Площадь обрушения МЧС оценило в 800 кв. м.

В результате взрыва пострадали 14 человек. Двое погибли — их тела достали из-под завалов. В районе взрыва ввели режим ЧС.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы до десяти лет.

