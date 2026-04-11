В больницу Копейска Челябинской области поступило новое оборудование

Универсальная система ультразвуковой визуализации поступила в городскую больницу № 1 Копейска в Челябинской области. Оснащение медицинских учреждений новым оборудованием — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
«Аппарат установлен в приемном отделении хирургического стационара взамен устаревшего оборудования. На нем проводится обследование пациентов хирургического, урологического и травматологического отделений», — отметила заведующая отделением ультразвуковой диагностики больницы Ирина Рамих.
По ее словам, аппарат обладает расширенным функционалом. Он позволяет с высокой точностью обследовать внутренние органы, мягкие ткани, а также сердце и сосуды. Это помогает специалистам быстро установить диагноз и определиться с тактикой лечения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.