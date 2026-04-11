63 дома и 14 мостов затопило из-за паводка в Нижегородской области

Источник: Живем в Нижнем

63 дома, 19 участков дорог и 14 низководных мостов затопило в Нижегородской области к 11 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Подтопление также зафиксировано на 1134 приусадебных территориях. За минувшие сутки вода пришла на земельные участки на Бору, в Вадском округе, Воскресенском районе.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал и не погиб. По данным МЧС, эвакуация граждан из-за паводка не требуется.

На сегодня от воды освободились 182 приусадебных территории и четыре участка автомобильных дорог в Починковском, Воскресенском, Семеновском и Городецком округах.

«Организован круглосуточный сбор и мониторинг информации о паводковой обстановке, проводится ежедневный контроль за работой оперативных групп», — добавили в МЧС.

Напомним, один мост и три участка дорог затопило в Нижегородской области 8 апреля.