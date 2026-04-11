Десять почтовых отделений модернизируют в Нижегородской области в 2026 году

В 2026 году в рамках соглашения АО «Почта России» и правительства Нижегородской области в регионе отремонтируют десять почтовых отделений. Модернизацию проведут за счет средств, сэкономленных благодаря льготе по налогу на имущество. Об этом сообщили в областном министерстве цифрового развития и связи.
Капитальный ремонт пройдет в почтовых отделениях Вадского и Уренского округов, а также в Кстовском, Приокском, Сормовском, Автозаводском, Советском и Канавинском районах Нижнего Новгорода.
«Благодаря ремонту визиты на почту станут намного более комфортным для каждого посетителя, в особенности для пожилых людей, молодых мам и жителей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.
Отмечается, что в рамках аналогичного соглашения в 2025 году в Нижегородской области обновили 25 почтовых отделений в 18 муниципальных образованиях региона. В частности, в сельских отделениях не только ремонтируют помещения, но и расширяют доступность услуг для жителей.
Кроме того, в рамках модернизации устанавливается новая система отопления, пожарная сигнализация и система видеонаблюдения, оборудование для климатического контроля и кондиционеры. Для посетителей стали доступны специальные «уголки здоровья», где жители могут бесплатно воспользоваться медицинскими приборами — тонометрами, пульсоксиметрами и бесконтактными термометрами.
В клиентских залах появились компьютеры для самостоятельного доступа посетителей к социально значимым сайтам и цифровым услугам. Также на входе в отделения компания устанавливает пандусы с поручнями, кнопки вызова персонала и расширяет дверные проемы.
Напомним, что недавно Минцифры России разработал законопроект по развитию АО «Почта России». Среди ключевых положений документа — развитие электронной почтовой системы и возможность продажи безрецептурных лекарств в отделениях.