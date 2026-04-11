Более 100 алиментщиков привлекли к ответственности в Мангистауской области

«За первый квартал текущего года в Мангистауской области к ответственности привлечены 104 должника, злостно уклонявшихся от уплаты алиментов», — говорится в сообщении.
По данным надзорного органа, 22 человека привлечены к уголовной ответственности, 82 — к административной.
Как уточняется, среди должников имеются лица, которые длительное время уклонялись от уплаты алиментов, избегали трудоустройства и скрывали доходы.
Сообщается, что в результате принятых мер взыскано Т53 млн и защищены права 366 несовершеннолетних.