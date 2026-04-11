В Волгоградской области прозвучит единый сигнал в честь Дня космонавтики

Яркие события к 65-летию первого полета человека в космос, который совершил Юрий Гагарин, пройдут в Волгограде в планетарии, НЭТе, ТЮЗе и музее-заповеднике «Старая Сарепта». В городе Николаевске на площади, названной в честь космонавта Юрия Малышева, состоится 12 апреля акция, приуроченная к его 85-летию.