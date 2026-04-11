В Волгоградской области прозвучит единый сигнал в честь Дня космонавтики

Весь железнодорожный транспорт, находящийся на территории Волгоградской области утром 12 апреля, отметит единым сигналом День космонавтики. Прозвучит он и в других регионах страны.
«Продолжительный гудок все паровозы, грузовые, скоростные поезда и электрички дадут ровно в 9:07 — в это время 12 апреля 1961 года космический корабль “Восток-1” устремился ввысь. Так железнодорожный транспорт отдаст честь космическому первопроходцу», — сообщает пресс-служба РЖД.
Яркие события к 65-летию первого полета человека в космос, который совершил Юрий Гагарин, пройдут в Волгограде в планетарии, НЭТе, ТЮЗе и музее-заповеднике «Старая Сарепта». В городе Николаевске на площади, названной в честь космонавта Юрия Малышева, состоится 12 апреля акция, приуроченная к его 85-летию.
