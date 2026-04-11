Самарского губернатора просят не дарить водку ветеранам

Ранее сообщалось, что общественники выступают против легализации в России онлайн-торговли алкоголем. Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не поддерживать нормативно-правовые акты, легализующие в России дистанционную розничную продажу алкоголя и соответствующие эксперименты. В ОПИ опасаются, что легализация онлайн-продаж алкоголя даже в рамках эксперимента приведет к радикальному повышению его физической доступности для широких слоев населения, в том числе несовершеннолетних.