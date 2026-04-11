44-летний красноярец фиктивно поставил на учёт 16 иностранцев

Кроме того, при проверке адреса с массовой постановкой на учёт иностранцев выяснилось, что 44-летний житель краевого центра с июня 2025 по апрель 2026 года поставил на миграционный учёт 16 иностранцев, которые никогда не жили по этому адресу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт».