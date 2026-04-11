44-летний красноярец фиктивно поставил на учёт 16 иностранцев

В Красноярске прошёл миграционный рейд: выявлено 10 нарушений, двое иностранцев будут высланы. Сотрудники подразделений по вопросам миграции, УФСБ России по краю и полка ППСП провели проверку в Октябрьском районе. Правоохранители осмотрели строительные объекты, точки общепита и жилой сектор.
Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, в итоге выявлено 10 административных нарушений в сфере миграции. Пятерых иностранцев оштрафовали на 2 тысячи рублей каждого за нарушение срока подачи уведомления по виду на жительство. Одному из получивших гражданство россиян выдали направление на постановку на воинский учёт.
Двое граждан Таджикистана за уклонение от выезда после истечения срока пребывания будут принудительно выдворены из России. Полицейские также устанавливают принимающую сторону для привлечения к ответственности.
Кроме того, при проверке адреса с массовой постановкой на учёт иностранцев выяснилось, что 44-летний житель краевого центра с июня 2025 по апрель 2026 года поставил на миграционный учёт 16 иностранцев, которые никогда не жили по этому адресу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт».
