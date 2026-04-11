В Омске с 24 апреля перекроют Любинский проспект для монтажа сцены

Ограничения связаны с подготовкой к запуску проекта «Пешеходный Любинский».

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что Любинский проспект в Омске планируют начать перекрывать с 24 апреля. Этот вопрос обсуждался на оперативном совещании с членами регионального правительства, руководителями ведомств и главами муниципалитетов.

По словам главы региона, ограничения связаны с монтажом сценического оборудования, необходимого для старта проекта «Пешеходный Любинский».

Ранее сообщалось, что в 2026 году проект должен работать с 1 мая по 1 сентября. На этот период улицу Ленина — от Юбилейного моста до площади Победы — по выходным планируют делать полностью пешеходной.

В прошлом году «Пешеходный Любинский» работал двадцать выходных подряд — с 16 мая по 28 сентября. По официальным данным, за это время центральную улицу Омска посетили более миллиона раз.