Путин обсудил с главой Краснодарского края аграрные результаты региона

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Регион вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, напомнил глава государства, и на юге страны уже набирает ход посевная кампания, о чем он и попросил рассказать.
Руководитель края заверил, что посевная проходит нормально. «Мы уже 96% засеяли свеклой. Для нас это очень важная культура, потому что в крае 15 сахарных заводов, и мы сами себя обеспечиваем свеклой, — рассказал Кондратьев. — Где-то 26% у нас подсолнечника и процентов семь кукурузы, потому что погода пока не позволяет развернуться, как говорится, на всю мощь».
Со второй половины апреля регион планирует приступить к посеву риса, а к 1 мая — завершить всю кампанию по яровым. «Что касается зерновых — я думаю, точно будем с хлебом. Поэтому здесь очень важно обращать внимание на погоду, но над погодой мы не властны», — отметил губернатор.
Глава государства привел статистику 2025 года, а она зафиксировала снижение уровня сельхозпроизводства в Краснодарском крае. Губернатор казался удивленным, перечислял, какие места — первые, вторые — занимает регион по разной продукции.
— Надо посмотреть на эти цифры внимательно. Если вы обращаете внимание, я обязательно в этом разберусь, — пообещал Вениамин Кондратьев.
— Я вам сейчас покажу эти материалы, — предложил Владимир Путин сделать это вместе.
Гордостью Кубани стало семеноводство. По словам губернатора, регион полностью обеспечивает себя посадочным материалом по пшенице и рису. «Мы подходим к 50% по семенам подсолнечника, сахарной свеклы и кукурузы, — добавил он. — А еще шесть лет назад у нас все импортное было».
Слова благодарности Кондратьев передал от виноградарей, чья отрасль получила серьезный стимул для развития вместе с соответствующим законом. «И с 2019 года, за шесть лет у нас количество виноградников увеличилось на 6,5 тысячи. А это не просто посеять. Это лоза, это шпалера, это труд. У нас производство саженцев увеличилось в четыре раза», — поделился губернатор успехами в этом направлении. Соответственно, выросло и производство игристых вин — в 2,5 раза за тот же период.