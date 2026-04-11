В пермских автобусах и трамваях могут ввести постоплату проезда

С таким предложением выступил глава города.

Постоплата проезда может быть введена пермских автобусах и трамваях, сообщил на заседании координационного совета союза представительных органов муниципальных образований РФ выступил мэр Перми Эдуард Соснин, передаёт «Ъ-Прикамье».

Глава города уточнил, что такая мера позволит расплачиваться за проезд тем пассажирам, которые по каким-то причинам не смогли, не успели или забыли сделать это сразу. Чиновник уверен, что внедрение системы постоплаты не потребует существенных расходов со стороны города, но может принести дополнительные средства в бюджет. Он добавил, что сейчас этот вопрос прорабатывается.

Напомним, с сентября 2023 года из пермского транспорта исчезли кондукторы. Доля «зайцев» в транспорте Перми по итогам 2025 года составила 19,1%.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае безбилетники выплатили почти 10 миллионов рублей по штрафам.