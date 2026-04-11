Минниханов поручил профильным службам обеспечить порядок в храмах на Пасху

Он сообщил, что в республике проводится «Декада Гагарина в Татарстане», включающая образовательные и культурные мероприятия, посвященные космической тематике, прежде всего для молодежи. По его словам, Татарстан внес значительный вклад в развитие советской космической программы: в Казани работали ведущие конструкторы Сергей Королев и Валентин Глушко, а в КАИ была создана первая в стране вузовская кафедра реактивных двигателей. Кроме того, предприятия республики выпускали узлы и агрегаты для космической отрасли.