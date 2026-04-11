В Кемерове отремонтируют дорогу на улице Веры Волошиной

Ремонт дороги на улице Веры Волошиной проведут в Кемерове при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
В этом году планируется обновить участок от улицы Базовой до Радищева. Там заменят асфальт, чтобы убрать колею. В следующем году работы продолжат на отрезке от улицы Радищева до Дружбы. Помимо ремонта проезжей части, планируется также привести в порядок тротуар.
Отметим, что улица Веры Волошиной носит имя Героя России. В ее честь там установлены композиции, а фасад одного из домов украшает портрет легендарной кемеровчанки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.