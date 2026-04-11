Потепление до +16°C и дожди ждут нижегородцев с 13 по 19 апреля

Синоптики прогнозируют дожди и потепление до +16°C в Нижнем Новгороде на неделе с 13 по 19 апреля. Прогноз опубликован на сайте «Яндекс. Погода».
В понедельник и вторник, 13 и 14 апреля, в столице Приволжья будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха в дневное время составит +10 −13°C, осадки обещают в первой половине дня.
В среду в Нижний Новгород придет ясная погода. Днем 15 апреля разогреет до +15°C. В четверг и пятницу в городе будет ясно и сухо, температурный максимум — плюс 16 .
В субботу синоптики прогнозируют небольшой дождь, однако к вечеру облака уйдут и снова выглянет солнце. 18 и 19 апреля нижегородцев ждет заметное похолодание — в воскресенье столбики термометров опустятся до +8°C днем и до +3°C ночью.
