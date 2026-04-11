В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Романом Вожаковым

«Вечная память и слава!», «Рома, ты настоящий герой! Царство тебе небесное, пусть земля будет пухом», «Вечная память, низкий поклон, пусть ангелы оберегают тебя на небесах», — такие комментарии публикуют земляки погибшего на СВО Романа Вожакова — уроженца Сивинского района.
— 14 октября 2024 года при выполнении задач специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики трагически погиб наш земляк, рядовой Вожаков Роман Владимирович, 19 июля 1981 года рождения, — сообщили на официальной странице администрации Сивинского МО, выразив соболезнования родным и близким.
Церемония прощания с бойцом пройдет 14 апреля. Начало в 11.00, траурный митинг состоится 11.30 в МУ «Сивинский центр культуры и досуга» по адресу: с. Сива, ул. Советская, 4.