Спасатели Хабаровского края прошли горную подготовку на Миловском хребте.

На Миловском хребте (отрог Сихотэ Алиня) завершился недельный сбор спасателей поисково спасательного отряда села Ракитное. Специалисты Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю отрабатывали навыки работы в горной местности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Участие в сборах приняли 7 спасателей под руководством инструктора по альпинистской подготовке Александра Шелковникова. Алексей Трофимов, начальник поисково спасательного подразделения ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, пояснил, что тренировки на популярных туристических маршрутах помогают спасателям заранее изучить возможные сложности и особенности местности.
Программа сборов охватила лавинную подготовку, организацию радиообмена, работу на скальных участках, оказание первой помощи в условиях гор и применение подручных средств для спасения. Спасатели также отработали методы страховки и самостраховки и закрепили технику горовосхождения.
