В Татарстане разработали систему для бесконтактного взвешивания свиней

С ее помощью на измерение массы животного в среднем уходит всего 0,1 секунды.

Специалисты Института искусственного интеллекта Университета Иннополис в Татарстане разработали систему бесконтактного автоматического взвешивания свиней на основе компьютерного зрения, сообщили в министерстве образования и науки республики. Проведение таких исследований отвечает целям нацпроекта «Средства производства и автоматизации».

«Разработанная система решает критическую задачу свиноводства — постоянный мониторинг массы животных на заключительном этапе откорма для выявления снижения привесов и контроля состояния их здоровья. Традиционные методы взвешивания требуют прямого контакта с животными и стрессовы для поголовья, а существующие компьютерные системы часто недостаточно производительны для промышленного внедрения. Наше решение полностью автоматизирует сбор и подготовку видеоданных, одновременно обрабатывает тысячи видеопотоков, выводит точный результат и подходит для масштабирования на разные фермы и племенные хозяйства», — отметил руководитель центра разработки и проектирования ПО Университета Иннополис Антон Куховаренко.

Новая система позволяет одновременно взвешивать больше 1000 свиней, тратя на каждую из них в среднем всего 0,1 секунды. Также изобретение поможет отслеживать индивидуальную динамику роста и здоровья животных.

Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.