В Омской области проведут около 350 экскурсий на предприятия

Всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов» пройдет по всей стране с 13 по 19 апреля при поддержке нацпроекта «Кадры». В Омской области для участников проведут около 350 экскурсий на предприятия, сообщили в министерстве труда и социального развития региона.
Более 230 компаний откроют свои двери для школьников и студентов. Экскурсанты познакомятся с реальным производством, что поможет им определиться с будущей профессией.
«“Неделя без турникетов” предлагает молодежи заглянуть “за кулисы” разных профессий, увидеть, как работают предприятия, и понять принцип работы с современным оборудованием. Это отличный старт для будущей карьеры и возможность понять не только сферу деятельности, но и себя. Мы стремимся помочь школьникам сделать осознанный выбор», — сказал директор кадрового центра Омской области Виталий Мещеряков.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.