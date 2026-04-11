В Оренбургской области за год обновят более 165 км дорог

Свыше 24 км из них отремонтируют в столице региона и Орске.

Свыше 165 километров трасс отремонтируют в Оренбургской области в 2026 году, сообщили в министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Так, специалисты обновят 24,3 км дорог в Оренбурге и Орске. Кроме того, они отремонтируют участки трасс Бугульма — Бугуруслан — Бузулук — Уральск, Орск — Домбаровский — Светлый, станция Сара — Самарское, Бугуруслан — Старокутлумбетьево и Бузулук — Грачевка.

На данный момент идет подготовка к строительному сезону. Рабочие очищают барьерные, тросовые ограждения, световые опоры. Также они убирают мусор с проезжей части.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.