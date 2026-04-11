Володин объяснил, зачем НКО подтверждать свои соцсети через «Госуслуги»

Закон о возможности подтверждения страниц некоммерческих организаций в соцсетях через «Госуслуги» позволит не только уберечь граждан от мошенников, но и защитить репутацию НКО, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Max.
По словам Володина, ему часто поступали сообщения, что граждане в соцсетях сталкиваются с объявлениями о сборе денежных средств для помощи в различных ситуациях. При этом верифицировать организацию, которая ведет сбор, крайне сложно.
Он привел данные ЦБ, по которым в 2025 году был зафиксирован рост числа мошеннических схем на основе использования названий легальных благотворительных фондов и других некоммерческих организаций.
Володин отметил, что нередко пострадавшие от мошенников предъявляют претензии в первую очередь НКО, от чьего лица действовали злоумышленники, хотя сама организация к преступлению отношения не имела. «Это, в свою очередь, подрывает репутацию НКО и препятствует их работе. А граждане, обманутые злоумышленниками, теряют денежные средства», — добавил он.
Закон, который подписал президент Владимир Путин, позволит избежать ситуаций, когда мошенники копируют аккаунты НКО и рассылают от их имени просьбы перечислить деньги на якобы благое дело, сообщил Володин.
С 1 сентября вступает в силу федеральный закон «О внесении изменения в статью 3 федерального закона “О некоммерческих организациях”. По нему НКО смогут добровольно подтверждать свою страницу в определенных правительством информационных системах (соцсетях) через портал “Госуслуги”. Порядок подтверждения установит правительство России.
