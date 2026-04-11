Донского водителя с тремя нарушениями нашли по видео в интернете. Об этом сообщили в ростовской Госавтоинспекции.
Сотрудники ведомства выявили факт грубого нарушения правил дорожного движения на основании видеозаписи, размещённой в сети Интернет. На видео зафиксированы опасные манёвры двух автомобилей.
В ходе проверки полицейские установили личность одного из водителей. Им оказался 22‑летний житель села Чалтырь Мясниковского района, управлявший автомобилем «Лада Гранта» синего цвета.
В отношении водителя составлены три административных протокола: за невыполнение требования о подаче сигнала поворота; за проезд на запрещающий сигнал светофора; за управление транспортным средством без водительских прав.