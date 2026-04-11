Магнитная буря мощностью шесть баллов накроет Нижний Новгород 18 апреля

Мощный геомагнитный шторм накроет Нижний Новгород на следующей неделе — буря ожидается 18 апреля.

Источник: Живем в Нижнем

Сильный геомагнитный шторм накроет Землю на следующей неделе. Мощность возмущений 18 апреля составит шесть баллов. Об этом сообщается на сайте my-calend.

Сегодня, 11 апреля, наблюдается умеренная магнитная буря. Возмущения из-за вспышек на Солнце в течение дня не превысят пяти баллов.

В воскресенье и понедельник геомагнитный шторм ослабнет до трех баллов. При этом метеочувствительные люди все равно могут столкнуться с недомоганиями.

За два дня до и в течение двух дней после сильной магнитной бури, которая ожидается 18 апреля, стоит внимательнее отнестись к своему самочувствию — избегать перегрузок и стрессовых ситуаций, больше отдыхать и правильно питаться.

