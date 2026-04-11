Магнитная буря мощностью шесть баллов накроет Нижний Новгород 18 апреля

Сильный геомагнитный шторм накроет Землю на следующей неделе. Мощность возмущений 18 апреля составит шесть баллов. Об этом сообщается на сайте my-calend.
Сегодня, 11 апреля, наблюдается умеренная магнитная буря. Возмущения из-за вспышек на Солнце в течение дня не превысят пяти баллов.
В воскресенье и понедельник геомагнитный шторм ослабнет до трех баллов. При этом метеочувствительные люди все равно могут столкнуться с недомоганиями.
За два дня до и в течение двух дней после сильной магнитной бури, которая ожидается 18 апреля, стоит внимательнее отнестись к своему самочувствию — избегать перегрузок и стрессовых ситуаций, больше отдыхать и правильно питаться.
