Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде приступили к ремонту участков площади Победы

Работы выполняет ООО «Сервис-Партнёр» за 2,3 млн рублей.

В Калининграде приступили к ремонту участков площади Победы. Работы выполняет ООО «Сервис-Партнёр» за 2,3 миллиона рублей.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подрядчик огородил пешеходные зоны. На некоторых участках сняли старое покрытие.

Специалисты отремонтируют четыре пешеходные зоны из гранитных плит. Подрядчик демонтирует старое покрытие и уложит новое. Работы нужно выполнить до 20 апреля.

Ранее сообщали, что в Калининграде планируют провести реконструкцию площади Победы. Плитка пришла в негодность из-за перепада температур. Работы планировали провести весной.

В Калининграде регулярно выделяют деньги на ремонт площади Победы. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова объясняла это нарушением технологии строительства. Эксперты пришли к выводу, что на площади Победы некачественно сформировали основание.