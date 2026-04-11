В Калининграде приступили к ремонту участков площади Победы. Работы выполняет ООО «Сервис-Партнёр» за 2,3 миллиона рублей.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подрядчик огородил пешеходные зоны. На некоторых участках сняли старое покрытие.
Специалисты отремонтируют четыре пешеходные зоны из гранитных плит. Подрядчик демонтирует старое покрытие и уложит новое. Работы нужно выполнить до 20 апреля.
Ранее сообщали, что в Калининграде планируют провести реконструкцию площади Победы. Плитка пришла в негодность из-за перепада температур. Работы планировали провести весной.
В Калининграде регулярно выделяют деньги на ремонт площади Победы. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова объясняла это нарушением технологии строительства. Эксперты пришли к выводу, что на площади Победы некачественно сформировали основание.