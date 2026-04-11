Минсылу Тлявкабулова из Сибая стала заслуженным учителем Башкирии

Накануне в рамках VIII форума школьного образования «Взлетай» в Уфе были отмечены заслуги учителей. Среди награжденных — Минсылу Агзамовна Тлявкабулова, учитель русского языка и литературы из полилингвальной гимназии-интерната № 3 города Сибай.
Педагог с 53-летним стажем получила из рук Главы Башкирии Радия Хабирова почетное звание «Заслуженный учитель Республики Башкортостан».
Минсылу Агзамовна признает, результат работы учителя можно увидеть не сразу: ученик часто понимает ценность знаний лишь спустя годы.
— Поэтому признание здесь и сейчас очень важно для любого учителя. Когда мои методы дают результат (победы на олимпиадах, тёплые письма выпускников, уважение коллег), я понимаю, что двигаюсь в правильном направлении. Грамоты, звания и уважение вдохновляют учителей к новым свершениям. Поэтому для меня признание — это обратная связь, доказывающая, что моя работа имеет смысл и ценность для других, — отметила она в беседе с корреспондентом «Башинформа». — Я хотела стать учителем русского языка, потому что верю в силу слова. Русский язык — это не просто предмет, это инструмент для понимания мира, для самовыражения, для связи с нашей культурой и историей. Мне хочется быть той, кто поможет детям открыть для себя эту силу, научиться ею пользоваться и полюбить свой родной язык всем сердцем.
Теперь уже заслуженный учитель рассказала, что с 2023 года гимназия-интернат, где она работает 20 лет, начала новую, значимую главу своей истории, став полилингвальным образовательным учреждением.
— Теперь наши ученики изучают не только башкирский и английский, но немецкий, китайский и турецкий языки. Это открывает им доступ к новым культурам, традициям и способам мышления, формируя глобальное видение мира. Ученики демонстрируют высокий интерес к изучению языков, участвуют в международных научно-практических конференциях и олимпиадах, увеличивается число медалистов, высокобалльников, — подтверждает учитель эффективность полилингвального подхода.
Несмотря на более чем полувековой опыт работы, Минсылу Агзамовна продолжает совершенствовать свои знания. В составе педагогического коллектива она прошла переподготовку в УУНиТ, где освоила современные методики преподавания иностранных языков, углубляя знания в лингвистике и межкультурной коммуникации. Кроме того, она принимала участие в форумах и обменах опытом с коллегами из Якутии, Северной Осетии, Казахстана, Дагестана. Это позволяет учителям внедрять передовые практики и находить новые пути развития в своей школе, уверенна педагог.
Напомним, форум школьного образования «Взлетай» проводится с 2019 года и объединяет руководителей органов власти, педагогов, директоров школ, экспертов и представителей общественных организаций для обсуждения ключевых направлений развития системы образования.
В этом году центральной темой форума стали цифровая трансформация образования, преподавание информатики и внедрение технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс. В работе форума приняли участие более 600 представителей системы образования.