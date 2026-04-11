Минсылу Тлявкабулова из Сибая стала заслуженным учителем Башкирии

— Поэтому признание здесь и сейчас очень важно для любого учителя. Когда мои методы дают результат (победы на олимпиадах, тёплые письма выпускников, уважение коллег), я понимаю, что двигаюсь в правильном направлении. Грамоты, звания и уважение вдохновляют учителей к новым свершениям. Поэтому для меня признание — это обратная связь, доказывающая, что моя работа имеет смысл и ценность для других, — отметила она в беседе с корреспондентом «Башинформа». — Я хотела стать учителем русского языка, потому что верю в силу слова. Русский язык — это не просто предмет, это инструмент для понимания мира, для самовыражения, для связи с нашей культурой и историей. Мне хочется быть той, кто поможет детям открыть для себя эту силу, научиться ею пользоваться и полюбить свой родной язык всем сердцем.