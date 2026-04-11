В Иерусалиме открыли двери храма Гроба Господня. Видео

В Иерусалиме в Великую субботу открыли двери храма Гроба Господня, куда традиционно прибывают православные паломники для участия в чине схождения Благодатного огня. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Израиле.
Согласно православной традиции, Благодатный огонь ежегодно появляется в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Его вынос из Кувуклии (часовни над Гробом Господним) символизирует Воскресение Христа — выход «Света истинного» из гроба.
Вечером 11 апреля делегация Фонда Андрея Первозванного доставит огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме в Москву.
Огонь будет передан в храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения. Также лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и ряд городов России, включая Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Новосибирск.
