В Алтайский краевой онкодиспансер поступило новое оборудование

Речь идет о современном аппарате, предназначенном для выявления опухолевых клеток.

Иммуногистостейнер Ventana Ultra поступил в распоряжение Алтайского краевого онкологического диспансера, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Оснащение медучреждений новым оборудованием — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Современный аппарат предназначен для иммуногистохимического (ИГХ) окрашивания образцов ткани человека. Такое исследование необходимо для выявления опухолевых клеток. В онкодиспансере данную процедуру проводят с 2010 года. Ранее специалисты использовали в работе только иммуногистостейнер Ventana BenchMark XT.

«Производительность Ventana Ultra в два раза выше Ventana BenchMark XT, а это значит, что с помощью нового аппарата мы можем сократить сроки выполнения ИГХ-исследований с установленных 5−7 до 3−5 дней. Соответственно, и лечение пациентов может начинаться раньше», — отметил заведующий патологоанатомическим отделением Алтайского краевого онкодиспансера Сергей Бахарев.

Он также рассказал, что в лаборатории будут использовать оба аппарата. Это позволит увеличить количество проводимых за год ИГХ-исследований почти в 2 раза.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.