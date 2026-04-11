В России приостановлен оборот одной из лечебных смесей

Эксперты выяснили, что «Специализированный пищевой продукт диетического лечебного и диетического профилактического питания — смесь сухая для энтерального питания для взрослых и детей с 1-го года “Иннованта Стандарт/Энергия” с нейтральным вкусом», изготовленный 12.12.2025 ООО «ШЕЛДОНФАРМА» не соответствует требованиям по показателям содержания фосфора, массовой доли кальция, натрия, белка и массовой концентрации хрома.