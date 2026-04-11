В России приостановлен оборот одной из лечебных смесей

Роспотребнадзор приостановил оборот на территории России диетической лечебной смеси «Иннованта Стандарт/Энергия» из-за выявления несоответствия обязательным требованиям по показателям содержания ряда веществ.

О введении с 10 апреля временной санитарной меры сообщается на сайте ведомства.

Эксперты выяснили, что «Специализированный пищевой продукт диетического лечебного и диетического профилактического питания — смесь сухая для энтерального питания для взрослых и детей с 1-го года “Иннованта Стандарт/Энергия” с нейтральным вкусом», изготовленный 12.12.2025 ООО «ШЕЛДОНФАРМА» не соответствует требованиям по показателям содержания фосфора, массовой доли кальция, натрия, белка и массовой концентрации хрома.

«Указанная продукция не входит в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в Российской Федерации. Просим потребителей учитывать эту информацию при выборе продукции», — рассказали в Роспотребнадзоре.

