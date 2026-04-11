Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинцы отправились в храмы освящать куличи и яйца в Великую субботу

Верующие готовятся к главному христианскому празднику.

13

Сегодня, 11 апреля, в Великую субботу жители Челябинска отправились в храмы, чтобы к Пасхе освятить праздничные угощения — куличи, яйца и пасху. Фотограф ИА «Первое областное» Дмитрий Сопильняк отправился в Свято-Симеоновский кафедральный собор и привез красивый фоторепортаж.

До главного христианского праздника остается всего несколько часов, ведь богослужебный день в церкви начинается с вечера. Поэтому в соборе собрались сотни верующих, чтобы успеть освятить яйца и куличи к праздничному столу.

Гостей встретил митрополит Челябинский и Миасский Алексей. Он прочитал молитвы и окропил святой водой праздничную снедь.

От последней, к слову, глаз не оторвать: на столах можно было увидеть яйца всех цветов радуги. Некоторые использовали праздничные термонаклейки.

Напомним, Великая суббота — это последний день перед Пасхой. Церковь вспоминает телесное погребение Иисуса Христа и его сошествие в ад. Это день, исполненный тишины и покоя. Кажется, весь мир замирает в ожидании чуда — воскресения Христа.