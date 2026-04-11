Челябинцы отправились в храмы освящать куличи и яйца в Великую субботу

Сегодня, 11 апреля, в Великую субботу жители Челябинска отправились в храмы, чтобы к Пасхе освятить праздничные угощения — куличи, яйца и пасху. Фотограф ИА «Первое областное» Дмитрий Сопильняк отправился в Свято-Симеоновский кафедральный собор и привез красивый фоторепортаж.
До главного христианского праздника остается всего несколько часов, ведь богослужебный день в церкви начинается с вечера. Поэтому в соборе собрались сотни верующих, чтобы успеть освятить яйца и куличи к праздничному столу.
Гостей встретил митрополит Челябинский и Миасский Алексей. Он прочитал молитвы и окропил святой водой праздничную снедь.
От последней, к слову, глаз не оторвать: на столах можно было увидеть яйца всех цветов радуги. Некоторые использовали праздничные термонаклейки.
Напомним, Великая суббота — это последний день перед Пасхой. Церковь вспоминает телесное погребение Иисуса Христа и его сошествие в ад. Это день, исполненный тишины и покоя. Кажется, весь мир замирает в ожидании чуда — воскресения Христа.