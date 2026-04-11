Разрешение на работу трудовым мигрантам в Казахстане будет выдаваться только онлайн

Подать заявку теперь можно только онлайн, она доступна исключительно через портал eGov.kz. И теперь иностранцы могут онлайн оформить или продлить разрешение на работу у физических лиц в домашнем хозяйстве на территории Казахстана.
Пользователям больше не нужно вручную загружать часть документов. Например, медицинская справка и данные о страховании автоматически подтягиваются из государственных систем. Это позволяет сократить время подачи заявки и снизить вероятность ошибок, отметили в ведомстве.
«На сегодняшний день на портале электронного правительства eGov.kz по выдаче разрешений трудовым иммигрантам успешно реализованы все необходимые интеграции, включая автоматическую проверку медицинского осмотра, страхования и уплаты налогов. Учитывая стремительный переход государственных услуг в онлайн-формат и их предоставление через eGov.kz, обеспечивающий круглосуточный доступ для физических и юридических лиц, с 13 апреля будет прекращено оказание данной услуги через ЦОНы. Теперь подача заявлений будет осуществляться исключительно онлайн через egov.kz или migration.enbek.kz», — отметил первый вице-министр Ростислав Коняшкин.
Решение о выдаче или продлении разрешения принимается местными исполнительными органами районов и городов областного значения после согласования с территориальными органами внутренних дел.
Разрешение выдается на срок от 1 до 12 месяцев в пределах установленной квоты на привлечение трудовых иммигрантов. Дополнительная информация по получению госуслуги размещена на портале и социальных сетях eGov.kz.