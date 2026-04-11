Разрешение на работу трудовым мигрантам в Казахстане будет выдаваться только онлайн

«На сегодняшний день на портале электронного правительства eGov.kz по выдаче разрешений трудовым иммигрантам успешно реализованы все необходимые интеграции, включая автоматическую проверку медицинского осмотра, страхования и уплаты налогов. Учитывая стремительный переход государственных услуг в онлайн-формат и их предоставление через eGov.kz, обеспечивающий круглосуточный доступ для физических и юридических лиц, с 13 апреля будет прекращено оказание данной услуги через ЦОНы. Теперь подача заявлений будет осуществляться исключительно онлайн через egov.kz или migration.enbek.kz», — отметил первый вице-министр Ростислав Коняшкин.