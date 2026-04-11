Ровно в 09:07 воронежцы услышат гудок поездов в честь Дня космонавтики

Источник: АиФ Воронеж

В воскресенье, 12 апреля, жители региона смогут услышать единый праздничный сигнал железнодорожного транспорта. Акция приурочена ко Дню космонавтики и памяти о первом полёте человека в космос, сообщили в РЖД.

Ровно в 09:07 по московскому времени все поезда, находящиеся в пути на всей сети российских железных дорог, одновременно подадут гудок. Именно в этот момент 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту.

Сигнал прозвучит на пассажирских, грузовых, скоростных поездах и электричках. Воронежцы, которые окажутся в этот момент рядом с железной дорогой или на вокзалах, смогут услышать единый гудок в честь исторического события.