Ровно в 09:07 воронежцы услышат гудок поездов в честь Дня космонавтики

В воскресенье, 12 апреля, жители региона смогут услышать единый праздничный сигнал железнодорожного транспорта. Акция приурочена ко Дню космонавтики и памяти о первом полёте человека в космос, сообщили в РЖД.
Ровно в 09:07 по московскому времени все поезда, находящиеся в пути на всей сети российских железных дорог, одновременно подадут гудок. Именно в этот момент 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту.
Сигнал прозвучит на пассажирских, грузовых, скоростных поездах и электричках. Воронежцы, которые окажутся в этот момент рядом с железной дорогой или на вокзалах, смогут услышать единый гудок в честь исторического события.