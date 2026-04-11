Ровно в 09:07 воронежцы услышат гудок поездов в честь Дня космонавтики

Ровно в 09:07 по московскому времени все поезда, находящиеся в пути на всей сети российских железных дорог, одновременно подадут гудок. Именно в этот момент 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту.