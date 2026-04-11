Грачевская музыкальная школа на Ставрополье получит новые инструменты

Новые музыкальные инструменты и современное оборудование приобретут для Грачевской детской музыкальной школы в Ставропольском крае при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве региона.
Учреждение получит рояль, пианино, баяны, аккордеоны, домры, балалайку, ударную установку. Еще в учреждении появится современное звуковое и интерактивное оборудование. Речь идет о микшерном пульте, комплекте микрофонов, акустических колонках и ноутбуках. Кроме того, заказаны учебники по сольфеджио и музыкальной литературе.
«Теперь у юных музыкантов будет больше возможностей для творческого роста и реализации своих талантов», — сказала директор школы Елена Бойко.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.