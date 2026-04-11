Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Роскосмос» обсуждает с партнерами системы безопасности, заявил Баканов

Баканов: «Роскосмос» обсуждает с партнерами резервирование безопасности на РОС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. «Роскосмос» ведет с партнерами по МКС переговоры по системам резервирования безопасности на Российской орбитальной станции, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«Эта межгосударственная конструкция — на МКС же участвуют помимо России Штаты, Япония, Канада и Евросоюз — говорит о том, что сейчас важно друг друга поддержать и зарезервировать с точки зрения безопасности. Мы создаем свою суверенную национальную Российскую космическую станцию. По системам резервирования с точки зрения безопасности мы ведем переговоры», — сказал Баканов в эфире Первого канала.

По его словам, несмотря на попытки закрыть МКС, ее работа продолжается. Более того, работает программа перекрестных полетов, когда российские космонавты летают на американских кораблях, а американские астронавты — на российских, чтобы на станции всегда были представители обеих стран.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.

