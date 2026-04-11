«Роскосмос» обсуждает с партнерами системы безопасности, заявил Баканов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. «Роскосмос» ведет с партнерами по МКС переговоры по системам резервирования безопасности на Российской орбитальной станции, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
«Эта межгосударственная конструкция — на МКС же участвуют помимо России Штаты, Япония, Канада и Евросоюз — говорит о том, что сейчас важно друг друга поддержать и зарезервировать с точки зрения безопасности. Мы создаем свою суверенную национальную Российскую космическую станцию. По системам резервирования с точки зрения безопасности мы ведем переговоры», — сказал Баканов в эфире Первого канала.
По его словам, несмотря на попытки закрыть МКС, ее работа продолжается. Более того, работает программа перекрестных полетов, когда российские космонавты летают на американских кораблях, а американские астронавты — на российских, чтобы на станции всегда были представители обеих стран.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.