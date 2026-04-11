Форум «Истоки»: молодёжь Хабаровского края зовут в Севастополь в 2026 году.

В честь пятилетия форума организаторы подготовили пять тематических заездов, каждый из которых ориентирован на определённую профессиональную или социальную группу. Заезд «Вера» (7−12 августа) рассчитан на воспитанников высших духовных учебных заведений, «Слово» (18−23 августа) — на медиаспециалистов, журналистов и филологов, «Осмысление» (29 августа — 3 сентября) — на гуманитариев, социологов, философов и общественных активистов. Заезд «Самодисциплина» (9−14 сентября) предназначен для представителей спортивного сообщества, а «Творчество» (20−25 сентября) — для деятелей искусства и театральной сферы.