Форум «Истоки»: молодёжь Хабаровского края зовут в Севастополь в 2026 году.

Молодёжь Хабаровского края может принять участие в юбилейном Молодёжном историко культурном форуме «Истоки», который пройдёт с 7 августа по 25 сентября 2026 года в Севастополе, на территории музейно храмового комплекса «Новый Херсонес». Мероприятие реализуется в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети» и направлено на сохранение традиционных духовно нравственных ценностей России, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В честь пятилетия форума организаторы подготовили пять тематических заездов, каждый из которых ориентирован на определённую профессиональную или социальную группу. Заезд «Вера» (7−12 августа) рассчитан на воспитанников высших духовных учебных заведений, «Слово» (18−23 августа) — на медиаспециалистов, журналистов и филологов, «Осмысление» (29 августа — 3 сентября) — на гуманитариев, социологов, философов и общественных активистов. Заезд «Самодисциплина» (9−14 сентября) предназначен для представителей спортивного сообщества, а «Творчество» (20−25 сентября) — для деятелей искусства и театральной сферы.
Программа предусматривает развитие профильных навыков, создание проектов, работу с наставниками и укрепление культурной идентичности участников. Практические инициативы, разработанные на форуме, планируется масштабировать в регионах.
Подать заявку можно на официальном сайте Росмолодёжи. Сроки подачи различаются в зависимости от заезда: для «Веры» — до 3 июня, для «Слова» — до 17 июня, для «Осмысления» — до 29 июня, для «Самодисциплины» — до 8 июля, для «Творчества» — до 15 июля.
Организатор — ФГБУ МП МЦ «Роспатриотцентр» Федерального агентства по делам молодёжи. Форум проводится при поддержке Симферопольской и Крымской епархий Русской Православной Церкви (Московский патриархат). Впервые форум «Истоки» состоялся в 2022 году по поручению Президента РФ В. В. Путина, с 2024 года он проходит в Новом Херсонесе (Севастополь).
