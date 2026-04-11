Сергей Петрин поздравил с днем рождения почетную гражданку Воронежа Галину Булкову

11 апреля отмечает день рождения Почетный гражданин Воронежа Галина Булкова. С праздником Галину Михайловну поздравил глава города Сергей Петрин.
Галина Булкова — родилась в Воронеже в 1923 году. Здесь же ее и ее семью застала война. В тот год девушке только исполнилось 18 лет. Галина осталась защищать родной город. А, когда к городу вплотную поступили фашисты, ее направили в войска связи.
Позже командование перевело Галину Михайловну в интендантскую службу. С 1943 года девушка трудилась санитаркой в госпитале на Воронежском фронте. Здесь она и встретила долгожданную Победу в мае 45-го.
Фото из личного архива Галины Булковой.
После окончания войны Галина Михайловна вернулась в родной город, выучилась на бухгалтера и продолжила работать в воинских частях Воронежа. Вышла замуж, вырастила сына и внука.
За свои заслуги Галина Булкова награждена медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне.
— Уважаемая Галина Михайловна! Примите сердечные поздравления с днем рождения! — поздравил ветерана Сергей Петрин в мессенджере MAX. — Ваши героизм, трудолюбие и любовь к Воронежу оказали огромную помощь в приближении Великой Победы. Спасибо за Ваш труд! Желаю мира, заботы окружающих и бодрости духа!