В ночь на Пасху в Воронеже перекроют улицу Освобождения Труда

Движение будет закрыто на протяжении семи часов.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на Пасху — с 11 на 12 апреля — будет закрыто движение по улице Освобождения Труда в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба управления дорожного хозяйства городской администрации.

Из-за проведения богослужения в праздник Светлого Христова Воскресения с 22:00 11 апреля до 5:00 12 апреля нельзя будет проехать по улице Освобождения Труда. Речь про участок между улицами Пролетарской и Сакко и Ванцетти.

Кстати, с 6:00 до 17:00 12 апреля у Лесного, Коминтерновского, Правобережного, Юго-Западного, Левобережного и Никольского кладбищ ограничат парковку и закроют движение при подъезде к ним.