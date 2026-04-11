Бывший работник агрофермы в Багратионовском районе украл 150 поилок и сдал их в металлолом

В полицию Багратионовского района Калининградской области обратился представитель агрофирмы: с территории предприятия пропало более 150 алюминиевых поилок для животных. Участковый установил подозреваемого — 36-летнего местного жителя, ранее работавшего на этой ферме.
Зная расположение помещений и распорядок работы, мужчина проник на территорию, похитил поилки и сдал их в пункт приёма металлолома. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Полицейские устанавливают местонахождение похищенного.