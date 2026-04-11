В городе Нерчинске Забайкальского края отремонтируют спортшколу

Детско-юношескую спортивную школу в городе Нерчинске отремонтируют в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве финансов Забайкальского края.
В учреждении обновят электропроводку, системы тепло- и водоснабжения. Также там заменят окна и проведут внутреннюю отделку. Для школы изготовят стенды, на которых разместят информацию с ее историей.
«Наши борцы добиваются хороших результатов на всероссийском и международном уровнях, есть призеры чемпионата мира. После ремонта со следующего учебного года планируем начать занятия и по вольной борьбе. Уже нашли двух тренеров, готовых развивать это направление. Востребованность, конечно, тоже есть. Интерес к этому виду спорта проявляют даже девочки из начальных классов», — отметил директор спортшколы Сергей Арсентьев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.